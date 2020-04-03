Башкирские депутаты хотят запретить шумный ремонт в дневные часы

В Башкирии парламентарии хотят избавить жителей многоквартирных домов от громких звуков бесконечного ремонта. Инициативой внести правки в Административный кодекс выступил комитет Госсобрания РБ по строительству, правопорядку и судебным вопросам.

Согласно законопроекту, запрет на ремонтные работы в многоквартирных домах, общежитиях и гостиницах будет запрещено с 13:00 до 15:00 часов, если это нарушает покой живущих в них людей. Исключение: внезапные аварийные работы и работы, проводимые в том случае, если дом введен в эксплуатацию менее 1,5 года назад.

Кроме того, гражданам будет запрещено слушать громкую музыку с 7 утра до 11 вечера.