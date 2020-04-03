Башкирские депутаты хотят запретить шумный ремонт в дневные часы
Законопроект находится на стадии обсуждения до 8 апреля.
В Башкирии парламентарии хотят избавить жителей многоквартирных домов от громких звуков бесконечного ремонта. Инициативой внести правки в Административный кодекс выступил комитет Госсобрания РБ по строительству, правопорядку и судебным вопросам.
Согласно законопроекту, запрет на ремонтные работы в многоквартирных домах, общежитиях и гостиницах будет запрещено с 13:00 до 15:00 часов, если это нарушает покой живущих в них людей. Исключение: внезапные аварийные работы и работы, проводимые в том случае, если дом введен в эксплуатацию менее 1,5 года назад.
Кроме того, гражданам будет запрещено слушать громкую музыку с 7 утра до 11 вечера.
Парламентарии также рассмотрели размеры штрафов для нарушителей всех этих правил: для физлиц – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных – от 3 до 5 тыс., для юрлиц – от 10 до 15 тыс. рублей.