В Башкирии снизилось число обращений граждан в следком

За первый квартал текущего года в Следственный комитет поступило 2421 обращение, что на 11,7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за первый квартал 2018 года на личном приеме побывали 595 граждан, что больше на 29,6 процентов по сравнению с прошлым годом.

- Снижение количества поступивших в следственное управление обращений обусловлено результатами разъяснительной работы при рассмотрении обращений граждан, не относящихся к компетенции следственного управления, - говорится в комментарии представителей ведомства.

В то же время в следкоме отметили рост количества жалоб, связанных со сроками или иными обстоятельствами расследования (+32 или 29,6% по сравнению с 1 кварталом 2017 года).