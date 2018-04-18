Следователи допросили нападавшего в стерлитамакской школе

Следователи допросили Артема Т., который сегодня напал с ножом на учеников и учительницу школы N1 в Стерлитамаке.

- С 7 класса я состою в закрытой группе «Колумбайн». Там всего 230 человек нас, только мы, лишних нет. Мы постоянно переезжаем в новые сообщества, скрываемся, а еще потому что прежние группы блочат. Но все нормально работает. Я полностью разделяю взгляды ребят, - сообщил подросток следователям.

Он пояснил мотивы своего поступка.

- Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже. Для меня последняя капля - это когда мама запретила пользоваться компьютером. Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь - она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя, - пояснил Артем.

Он также прокомментировал наличие у него повязки со свастикой: «Мне ее сшил знакомый, не помню кто, просто знакомый».