В Башкирии смертью пациента в больнице заинтересовались следователи
Сегодня, 09:15ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина скончался в послеоперационный период.
5 апреля текущего года в Туймазинской центральной районной больнице скончался 32-летний пациент, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Мужчина скончался в раннем послеоперационном периоде. Он перенес операцию по поводу перелома ноги, осложненного алкогольным делирием.
Предварительная причина смерти – жировая эмболия вследствие постоперационного травмирования ноги. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти пациента.
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