В Башкирии следователи обманули маму ребенка-инвалида?

Возмутительная история произошла в Дуванском межрайонном следственном отделе СК РФ. 32-летней Наталья Лачимовой, матери трехлетней девочки, больной ДЦП, забыли сказать о том, что в возбуждении уголовного дела на предмет ошибки врачей отказано. Следователи говорили матери, что экспертиза продолжается и не отдавали документы, которые необходимы для проведения лечения девочки.

Доследственную проверку следком Башкирии начал в октябре прошлого года после публикации Медиакорсети.

Мама трехлетней Вики Лачимовой, по ее словам ее матери, стала инвалидом, потому что врачи очень долго не определяли диагноз - ни в районной больнице в Дуване, ни в Уфе, из-за чего лечение не удалось начать вовремя.

Каких только диагнозов не было: задержка в развитии, гидроцефалия, ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез. Реальную помощь девочке оказали только на платной основе в медцентре в Челябинске.

После публикации в СМИ к Наталье обратился следователь, попросив предоставить все документы, и начал проверку. 9 ноября 2017 года, как стало известно Медиакорсети, в следкоме Башкирии было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но маму больного ребенка, по ее словам, об этом не только не уведомили, но говорили ей, что работа продолжается.

- В первый раз я звонила ему (следователю – прим.) в конце ноября, перед тем как мы в Челябинск поехали на лечение, попросила медкарту, он сказал, что не сможет отдать, так как отправляет документы на экспертизу в Уфу, и если отдаст карточку, то процесс встанет. Это было где-то в числах 20-х ноября, - рассказала Медиакорсети Наталья Лачимова. - Потом я звонила ему в середине января - узнать, как наше дело продвигается. Сказал, что документы на экспертизе и процесс будет долгий, как будут новости, сообщит.

В феврале Наталья с дочкой поехали в районную больницу на прием к неврологу. Без карты их не принимали, пришлось завести новую. Врачам нужны были данные из старой медицинской карты, но Наталья всем поясняла, что она нужна для важного дела – экспертизы в рамках доследственной проверки. Недели через две женщина вновь позвонила следователю, чтобы забрать карту, так как дочку нужно было везти в Уфу - в РДКБ. Но следователь, по ее словам, сказал, что ничем помочь не может.

- Он вновь сказал, что документы до сих пор на экспертизе, и будут там до конца, - возмущается Наталья. - А как долго - он не знает, потому что работает теперь в другом отделе. И все - больше он мне ничего не сказал! Я просто в шоке от такого обращения, ведь это означает, что мои звонки и просьбы просто не воспринимались всерьез!

Вы можете помочь

Сейчас Вике срочно необходим очередной курс реабилитации в МЦ "Сакура" в Челябинске.

Сбор средств идет медленно, желающие могут перечислить посильную сумму.