«Жизнь не заканчивается»: руководитель «Зеленого щита» рассказал о переговорах с БСК

— Я это понимаю, это все эмоции после событий на Куштау. У многих в сердцах остался некий негатив, у меня он тоже имеется, обида на произошедшее. Но на этом жизнь не заканчивается, экологические проблемы существуют. Если мы обидимся на всех и ни с кем не будем разговаривать, проблемы сами собой не решатся. Методами переговоров и круглого стола вопрос с Куштау также должен был решаться, не должно было доводиться до столкновения, — говорит Теляпкулов.