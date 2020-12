«Жизнь не заканчивается»: руководитель «Зеленого щита» рассказал о переговорах с БСК

На минувшей неделе активисты группы «Зеленый щит» сели за стол переговоров с руководством Башкирской содовой компании. Руководитель общественной организации Рамис Теляпкулов рассказал Mkset, к чему удалось прийти в ходе переговоров и почему он решил вернуться в группу защитников экологии.

— На предварительном этапе руководство БСК открыто к диалогу. Если дословно, то было сказано: «С вас, общественников, энтузиазм, а с нас – инвестиции». Они готовы обратить внимание на какие-то экологические проблемы и готовы в какой-то степени профинансировать их решение, рассказывает Теляпкулов. В ходе переговоров активисты предложили изучить проблему загрязнения воздуха, почвы и воды в Стерлитамаке. Но для того, чтобы выявить, какое именно предприятие загрязняет атмосферу, необходимо специальное оборудование. — На данный момент мы подняли вопрос о приобретении оборудования для того, чтобы замерять в воздухе уровень ПДК различных веществ, он сможет фиксировать до 100-150 веществ, также для замеров почвы и водоемов. Сейчас на балансе в городе нет такого оборудования, отметил руководитель «Зеленого щита». Тем не менее, сами общественники столкнулись с критикой от жителей республики. Многим не понравилось то, что защитники экологии сели за стол переговоров с руководством БСК. На этот счет у Рамиса Теляпкулова свое мнение. — Я это понимаю, это все эмоции после событий на Куштау. У многих в сердцах остался некий негатив, у меня он тоже имеется, обида на произошедшее. Но на этом жизнь не заканчивается, экологические проблемы существуют. Если мы обидимся на всех и ни с кем не будем разговаривать, проблемы сами собой не решатся. Методами переговоров и круглого стола вопрос с Куштау также должен был решаться, не должно было доводиться до столкновения, — говорит Теляпкулов. По мнению экоактивиста, критикующие люди должны предлагать альтернативу решения проблем. Однако других вариантов даже в теории от людей не поступает. — На данный момент вариант решения экологических проблем, по крайней мере на юге Башкирии, только такая, отметил он. Напомним, ранее руководитель «Зелёного щита Куштау» Рамис Теляпкулов заявил об отстранении от экологической организации. Однако он заявил Mkset, что сейчас по-прежнему продолжает свою деятельность в свое свободное время. — Да, я заявлял, что отстраняюсь. Но отстраниться не значит отвернуться. У нас ведь есть и свои личные дела, подытожил он.

