Сильная метель накроет Башкирию почти на сутки

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Начиная с субботнего утра, на регион должен обрушиться сильный снегопад.
Сегодня, 23 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается резкое изменение погоды, связанное с наступлением на регион циклона с северо-запада страны. По данным синоптиков, непогода начнет свой путь по республике с ее западной части.
В западных районах республики пройдет снег, местами весьма сильный. На дорогах не избежать заносов, и видимость кое-где на трассе уменьшится до 500 метров. Температура воздуха утром не должна опуститься ниже минус 12.
В восточных районах Башкирии ночью местами ожидается небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха в утреннее время опустится до минус 19 градусов, а местами даже и до минус 23 градусов.
Днем воздух прогреется до минус 6 градусов.
В ближайшие дни сохранится такой же характер погоды.
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