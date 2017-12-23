Сильная метель накроет Башкирию почти на сутки

Начиная с субботнего утра, на регион должен обрушиться сильный снегопад.

Сегодня, 23 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается резкое изменение погоды, связанное с наступлением на регион циклона с северо-запада страны. По данным синоптиков, непогода начнет свой путь по республике с ее западной части.

В западных районах республики пройдет снег, местами весьма сильный. На дорогах не избежать заносов, и видимость кое-где на трассе уменьшится до 500 метров. Температура воздуха утром не должна опуститься ниже минус 12.

В восточных районах Башкирии ночью местами ожидается небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха в утреннее время опустится до минус 19 градусов, а местами даже и до минус 23 градусов.

Днем воздух прогреется до минус 6 градусов.