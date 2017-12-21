В Башкирию с северо-запада придет метель

Вместе с ней должно потеплеть.

В ближайшие выходные на территории Башкирии должна кардинально измениться погода. Об этом сообщили в Башгидромете.

По данным синоптиков, на смену Сибирскому антициклону из северо-западных районов страны в Башкирию сместится область пониженного давления. В результате в субботу ожидается снег, местами, особенно на западе республики, довольно сильный. На дорогах будут снежные заносы.

Температура воздуха ночью составит -8,-13°С, по юго-востоку будет несколько холоднее, до -19°С, днем –воздух прогреется до -6°С.