Москву накроет метель

По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября на Москву обрушится метель.

Как пишет портал Dni.ru, погода испортится уже в четверг вечером, может выпасть до пяти сантиметров снега.

В этот период погода в российской столице будет пасмурной. Снегопады продолжатся и будут только усиливаться. Юго-восточный ветер достигнет 5-10 метров в секунду. В ночное время возможна слабая метель.

Температура воздуха в Москве опустится на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью в столице ожидается от 0 до -2 градусов.