«Тут творится беспредел»: жители Уфы обеспокоены сходкой бомжей возле детского парка

Жители Уфы каждый год наблюдают сезонное скопление бездомных в центре города. Не выдержав постоянного шума и беспорядков, местная жительница накануне, 23 апреля, написала жалобу на электронную приемную главы Башкирии с просьбой устранить беспорядки.

По словам заявительницы, бездомные в теплое время года часто собираются за парком имени Якутова, расположенном в историческом центре города на улице Ленина. Там же есть и расселенные заброшенные дома, где, по словам женщины, происходит «беспредел». А ведь тем временем за забором могут гулять дети.

— Там идет приём металлолома в обмен на «Боярышник», который тут же и распивается. Эти же бараки неоднократно поджигали. Прошу принять меры, пока не случилась непоправимая трагедия, так как буквально в нескольких метрах от всего этого безобразия находится любимый всеми горожанами парк, — пишет уфимка.

Член СПЧ Эльза Маулимшина рассказала корреспонденту Медиакорсети, что даже сейчас, в период всеобщего режима карантина и самоизоляции, в отношении бездомных не принимается никаких мер.

— Просто их некуда девать: нет специализированных приютов, где бы бездомный мог пожить, нет мест, где мог бы помыться, — рассказывает Эльза Маулимшина.

По ее словам, зачастую у бездомных полностью оборваны социальные связи. То есть помочь ему никто не может. Для них последняя надежда - волонтеры, доставляющие питание для бездомных в отведенные для этого места: возле автовокзала, рынков, а также церковь.