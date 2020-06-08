В Уфе бомж пытался отбить юную девушку у бригады скорой помощи
Молоденькая девушка была найдена лежащей на асфальт посреди города в Уфе.
Сегодня, 8 июня, странный инцидент произошел неподалеку от здания ЗАГСа рядом с бывшим дворцом Орджоникидзе. Подробности в редакцию сообщили читатели.
Возле овощного ларька на куртке, постеленной прямо на асфальте, сердобольные прохожие обнаружили спавшую молодую девушку примерно 20-летнего возраста. Обеспокоенные горожане вызвали скорую помощь.
Медиков немного опередил грязный мужчина лет сорока, сообщивший, что девушку зовут Эльвира, и она бездомная.
- Бомж попытался увести девушку и помешать медикам осмотреть ее. По его мнению, у Эльвиры было высокое давление, однако в глаза, прежде всего, бросалась какая-то неестественная худоба и одутловатость на лице. Похоже, у нее было сильное похмелье. Может быть, она из детдома, - предположил очевидец в беседе с корреспондентом Медиакорсети.
В итоге медик сначала связался с полицией, а потом все-таки решил забрать девушку с собой.