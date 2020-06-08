В Уфе бомж пытался отбить юную девушку у бригады скорой помощи

- Бомж попытался увести девушку и помешать медикам осмотреть ее. По его мнению, у Эльвиры было высокое давление, однако в глаза, прежде всего, бросалась какая-то неестественная худоба и одутловатость на лице. Похоже, у нее было сильное похмелье. Может быть, она из детдома, - предположил очевидец в беседе с корреспондентом Медиакорсети.