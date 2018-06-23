В Курултае Башкирии увеличат число депутатов на госсодержании

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В новом созыве парламента республики вместо прежних 18 человек зарплату будут получать 22 депутата. Выборы на местный законодательный орган состоятся 9 сентября.
Поправки в закон о Курултае РБ об увеличении числа депутатов с зарплатой было введено вчера в первом чтении. Как сообщил председатель комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев, это необходимо для “дальнейшего совершенствования деятельности” башкирского парламента, сообщает “Ъ-Уфа”.
Напомним, попытки увеличить число депутатов на постоянной основе уже были. В их число включали председателей и заместителей председателей комитетов. Однако в конце прошлого года решение было отменено.
На содержание одного депутата в республике тратится около 3 млн рублей.
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