В Курултае Башкирии увеличат число депутатов на госсодержании

Поправки в закон о Курултае РБ об увеличении числа депутатов с зарплатой было введено вчера в первом чтении. Как сообщил председатель комитета по госстроительству Виктор Пчелинцев, это необходимо для “дальнейшего совершенствования деятельности” башкирского парламента, сообщает “Ъ-Уфа”.

Напомним, попытки увеличить число депутатов на постоянной основе уже были. В их число включали председателей и заместителей председателей комитетов. Однако в конце прошлого года решение было отменено.