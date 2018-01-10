Депутат Курултая Башкирии Утяшева: У вас лес, как у нас в акушерстве

- У вас лес, как у нас в акушерстве, - сказала Утяшева, задавая вопрос министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову. - Рожаете, ввод - реанимация. Прямо сижу думаю, надо же, никогда не думала, что мы почти одинаковые. А кто должен выхаживать эти леса? У вас что, лесников не хватает?
Напомним, Римма Утяшева по образованию акушер-гинеколог, окончила Башкирский госмедуниверситет, кандидат медицинских наук. Депутатом Госсобрания-Курултая она стала в 2008 году, но вопросами здравоохранения в парламенте не занималась. С 2008 по 2013 годы она была заместителем председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности. А с 2013 года занимает должность заместителя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.