Госдума одобрила поправку от Курултая Башкирии о многоквартирных домах

Госдума России приняла во втором чтении внесенный Курултаем Башкирии проект федерального закона «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Как пояснили в пресс-службе Госсобрания Башкирии, суть инициированных нашим парламентом изменений сводится к сокращению периода, предусмотренного для выбора собственниками помещений способа управления многоквартирным домом - с одного года до шести месяцев.

– В соответствии с действующим законодательством жители могут самостоятельно выбрать способ управления своим многоквартирным домом: ТСЖ, управляющую компанию или иную предусмотренную Жилищным кодексом форму, – пояснил глава башкирского парламента Константин Толкачев. – Если же в течение года они самостоятельно не определятся со способом управления, то данный вопрос будет решен органом местного самоуправления, который проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.