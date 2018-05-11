Госдума одобрила поправку от Курултая Башкирии о многоквартирных домах
В результате будет сокращен срок, отведенный для процедуры выбора собственниками помещений способа управления многоквартирным домом.
Госдума России приняла во втором чтении внесенный Курултаем Башкирии проект федерального закона «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации».
Как пояснили в пресс-службе Госсобрания Башкирии, суть инициированных нашим парламентом изменений сводится к сокращению периода, предусмотренного для выбора собственниками помещений способа управления многоквартирным домом - с одного года до шести месяцев.
– В соответствии с действующим законодательством жители могут самостоятельно выбрать способ управления своим многоквартирным домом: ТСЖ, управляющую компанию или иную предусмотренную Жилищным кодексом форму, – пояснил глава башкирского парламента Константин Толкачев. – Если же в течение года они самостоятельно не определятся со способом управления, то данный вопрос будет решен органом местного самоуправления, который проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.
Практика показывает, что при наличии инициативных граждан в числе собственников жилья полугода вполне достаточно для выбора способа управления домом. Ну а если собственники не проявляют инициативы, ждать целый год при этом не имеет смысла, поскольку дом все это время не обслуживается, что может обернуться чрезвычайным ситуациями в сфере ЖКХ.