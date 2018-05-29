Башкирская певица и режиссер театра-студии «Хомай» собралась в Курултай

- На сегодняшний день не только я, но и все вокруг понимают, что обществу нужны новые силы – не просто энергичные и молодые специалисты, а именно профи, люди с опытом и богатым бэкграундом. Близкие меня поддерживают, за что я им всем сердцем благодарна. Вообще, моё решение об участии в праймериз было встречено достаточно органично, словно бы само собой. Я сама корнями из Гафурийского района, мои родители родились там. Папа – Утяганов Ильгиз Винерович родом из деревни Саитбаба, мама – Утяганова (Валитова) Рамиля Рамазановна – из деревни Кургашлы. В деревне Саитбаба посмертно именем моего отца названа одна из улиц.