В Башкирии власти решили вернуть в школах тематические субботы с 23 января

Накануне, 22 января, на общереспубликанском родительском собрании было принято решение возобновить в школах Башкирии тематические субботы.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил о возобновлении тематических суббот на онлайн-собрании, которое состоялось 22 января. Напомним, решение проводить такие субботы, в рамках которых дети не будут учиться, а должны заниматься спортивными и творческими занятиями, было принято по предложению главы региона Радия Хабирова на первом образовательном форуме «Взлетай!» в феврале 2019 года. Предполагалось, что после перехода на пятидневную учебную неделю по субботам дети смогут заниматься дополнительными мероприятиями, полезными для общего развития личности, а также для профориентации. Весной 2020 года этот проект был вынужденно прерван из-за пандемии коронавируса. И вот теперь решено возобновить это полезное начинание. — Мне очень понравилось это онлайн-собрание, обсуждение было очень конструктивным, — высказал в беседе с корреспондентом Mkset свое мнение о вчерашнем мероприятии его модератор — глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ и в недавнем прошлом ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин. Как сообщил «Башинформ», ученики младших классов сегодня стали участниками спортивных праздников на улице, ученики средних классов — классных часов и дополнительных уроков, а старшеклассники — профориентационных занятий. Посещение этих мероприятий обязательно для всех школьников республики. Во многих школах родителей приглашали принять участие в мероприятиях вместе со школьниками. При этом представители власти отрицают какую-либо причинно-следственную связь возобновления тематических суббот с митингом сторонников Алексея Навального, который проходит по всей стране 23 января.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter