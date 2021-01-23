В Башкирии власти решили вернуть в школах тематические субботы с 23 января

В Башкирии власти решили вернуть в школах тематические субботы с 23 января

Вчера, 15:04ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Накануне, 22 января, на общереспубликанском родительском собрании было принято решение возобновить в школах Башкирии тематические субботы.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил о возобновлении тематических суббот на онлайн-собрании, которое состоялось 22 января.

Напомним, решение проводить такие субботы, в рамках которых дети не будут учиться, а должны заниматься спортивными и творческими занятиями, было принято по предложению главы региона Радия Хабирова на первом образовательном форуме «Взлетай!» в феврале 2019 года.

Предполагалось, что после перехода на пятидневную учебную неделю по субботам дети смогут заниматься дополнительными мероприятиями, полезными для общего развития личности, а также для профориентации.

Весной 2020 года этот проект был вынужденно прерван из-за пандемии коронавируса.

И вот теперь решено возобновить это полезное начинание.

— Мне очень понравилось это онлайн-собрание, обсуждение было очень конструктивным, — высказал в беседе с корреспондентом Mkset свое мнение о вчерашнем мероприятии его модератор — глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ и в недавнем прошлом ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин.

Как сообщил «Башинформ», ученики младших классов сегодня стали участниками спортивных праздников на улице, ученики средних классов — классных часов и дополнительных уроков, а старшеклассники — профориентационных занятий. Посещение этих мероприятий обязательно для всех школьников республики. Во многих школах родителей приглашали принять участие в мероприятиях вместе со школьниками.

При этом представители власти отрицают какую-либо причинно-следственную связь возобновления тематических суббот с митингом сторонников Алексея Навального, который проходит по всей стране 23 января.

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