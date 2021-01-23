В Башкирии власти решили вернуть в школах тематические субботы с 23 января

— Мне очень понравилось это онлайн-собрание, обсуждение было очень конструктивным, — высказал в беседе с корреспондентом Mkset свое мнение о вчерашнем мероприятии его модератор — глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ и в недавнем прошлом ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин.