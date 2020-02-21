Глава минобра Башкирии уверен, что благодаря пятидневке дети стали высыпаться
21 февраля, 18:20ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Речь об этом зашла на совещании в правительстве республики.
Накануне, 20 февраля, в Уфе прошло заседание правительства Башкирии в формате «образовательного часа». Одной из тем обсуждения на нем стали промежуточные итоги введения пятидневки в школах.
Министр образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что, по наблюдениям педагогов и психологов, после введения в школах пятидневки дети стали лучше высыпаться, а тематические субботы помогают им сплотиться. К ним присоединяются родители.
Число спортсменов среди школьников, по данным минобра РБ, стало больше на 15 тысяч.
Напомним, среди других тем, обсужденных на «Обрчасе» вчера, была задержка сдачи детсада в Сипайлово и некачественное школьное питание.
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