Глава минобра Башкирии уверен, что благодаря пятидневке дети стали высыпаться

Накануне, 20 февраля, в Уфе прошло заседание правительства Башкирии в формате «образовательного часа». Одной из тем обсуждения на нем стали промежуточные итоги введения пятидневки в школах.

Министр образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что, по наблюдениям педагогов и психологов, после введения в школах пятидневки дети стали лучше высыпаться, а тематические субботы помогают им сплотиться. К ним присоединяются родители.

Число спортсменов среди школьников, по данным минобра РБ, стало больше на 15 тысяч.