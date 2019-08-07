Понедельник начинается в субботу: поможет ли школам Башкирии переход на «пятидневку»?

На первом региональном форуме школьного образования «Взлетай» в феврале текущего года врио главы РБ Радий Хабиров заявил о переходе на пятидневное обучение в школах республики в связи с чрезмерной нагрузкой. По его мнению, у школьников должно быть два выходных в неделю, а субботу следует сделать «разгрузочным тематическим днем»: из 32 освобожденных суббот восемь предложено посвятить школе, при этом «должны активно работать культурные учреждения, спортивные объекты, чтобы школьники шли туда».

— Конечно, есть свои нюансы, например, у выпускных классов, которым надо получать большой объем знаний, как бы мы их не перегрузили. В отношении них нужно подумать, стоит или не стоит применять эту меру. Но на пятидневку мы будем переходить, — подчеркнул врио главы РБ Радий Хабиров.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

В новом формате не должна превышаться максимально допустимая нагрузка на школьников. Так, для первоклассников допустимо не более 4 уроков в день, для 2-4 классов — не более 5, для 5-6 классов — не более 6, для учеников 7-11 классов — не более 7. Поскольку причиной сокращения учебных дней стала именно обилие школьной нагрузки (т.е. предел в количестве занятий был достигнут уже при шестидневном формате), а после отмены учебы в субботу нагрузка должна быть перераспределена в течение «пятидневки», то открытым остается вопрос, как и без того забитую учебную программу будут уплотнять. Ведь при неизменной программе количество учебных часов сокращается, а объем необходимых знаний, проверяемых на выпускных экзаменах в школах и вступительных испытаниях в вузы, не меняется.

По словам начальника управления образования уфимской администрации Елены Хаффазовой, власти Уфы не видят трудностей с переводом городских школ на пятидневный режим обучения. Отдельно отмечается, что в школах, которые работают в две смены, он тоже возможен — при условии сокращения уроков во второй смене до 40 минут.

— Линейка предметов останется вся та же самая, учебный план предусматривает немного меньшее количество часов по некоторым предметам, — отметила Елена Хаффазова. — В среднем оно уменьшится на один-два часа.

К слову, министр просвещения РФ Ольга Васильева, комментируя переход на «пятидневку» в России, уточнила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе. Как отмечал и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин, реформа приведет к равномерному сокращению программы по всем предметам.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Чтобы оценить, будет ли ощутим ущерб от сокращения учебных часов, необходимо понимать, насколько адекватно соотношение нынешней школьной программы тем знаниям и навыкам, которые требуются сейчас при поступлении в вузы. Как отмечают учителя, содержание программы по-прежнему не соответствует содержанию экзаменов, а для многих учеников требуется, как минимум, в два раза больше часов, чем это заявлено в школьной программе.

Более того, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН Александр Щербо в своем исследовании «Нагрузки школьника — избыточны: взгляд гигиениста» ссылается на работы М. И. Степановой, которая подчеркивает, что прессинг школьных нагрузок не выдерживает и здоровый ученик (а в школе их сейчас не более 10%), а перегрузка школьников учебным материалом в зависимости от предмета колеблется от 3- до 10-кратной, то есть освобождение субботы здесь не поможет.

— В каждом учебном предмете «имеется большая избыточность учебного материала, без сокращения которой никакой реформы образования, нацеленной на его совершенствование, не получится». Отсюда вытекает очевидность необходимости радикального улучшения педагогических технологий не за счет экстенсивных решений, а средствами «интенсивных» усилий в отношении селекции, адаптации и методологии подачи учебного материала, — пишет Александр Щербо.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Кроме того, нетронутым остается человеческий фактор, а точнее — учительский: сможет ли преподаватель за отведенное количество часов успеть объяснить материал так, чтобы ученики смогли его усвоить? Престиж профессии учителя в связи с нововведением не поднимется, а значит с квалифицированными кадрами по-прежнему будет кризисная ситуация, зарплаты не будут успевать за ростом цен (организаторы реформы уверяют, что понижение зарплат учителей исключено). Возможно, у учителей появится дополнительное время для подработки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Впрочем, не факт, что это время станет для учителей свободным: в школах все еще огромное количество отчетной документации, заполнение которой зачастую не связано напрямую с предметами, ни с руководством классов.

— Такого количества отчетов, которое пишет сегодня школа, мы в советское время не знали, — отмечает министр просвещения РФ Ольга Васильева. — В одном регионе я встретилась с отчетностью по 19 схожим программам. И никто мне не смог объяснить, зачем столько.