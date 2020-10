В Татарии ищут свидетеля массовой аварии с башкирскими автономерами

Житель Татарстана разыскивает свидетеля аварии, которая произошла 9 октября 2020 года на трассе М7 в Мамадышском районе. В редакцию Mkset обратился Иван Бойко. По его словам, если свидетель не найдется, водителю грозит тюремный срок.

В результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести, одна из пострадавших женщин до сих пор находится в коме. Мужчина рассказывает, что причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля. Однако сейчас доказать это невозможно. — Машина принадлежит лесничеству и все руководство знало о неисправности, тем не менее заставляли ездить на этом автомобиле. В тот день нашу машину увезли на эвакуаторе, и она пропала. Появилась в ГАИ только через сутки. Всю вину хотят повесить на водителя, так как техническую неисправность автомобиля после исчезновения с места ДТП сложно доказать. Нужна запись с видеорегистратора, — рассказывает Иван Бойко. По словам мужчины, свидетели на той трассе было мало. Поблизости ехал лишь житель Башкирии, который помог вызвать скорую помощь. Участники аварии надеются, что на его видеорегистраторе осталась запись, которая поможет оправдать водителя автомобиля.

