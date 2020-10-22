В Татарии ищут свидетеля массовой аварии с башкирскими автономерами

— Машина принадлежит лесничеству и все руководство знало о неисправности, тем не менее заставляли ездить на этом автомобиле. В тот день нашу машину увезли на эвакуаторе, и она пропала. Появилась в ГАИ только через сутки. Всю вину хотят повесить на водителя, так как техническую неисправность автомобиля после исчезновения с места ДТП сложно доказать. Нужна запись с видеорегистратора, — рассказывает Иван Бойко.