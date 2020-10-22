Жителя Башкирии лишили свободы на два года за смертельное ДТП

Жителя Башкирии лишили свободы на два года за смертельное ДТП

Вчера, 14:15ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Стерлитамакский городской суд вынес приговор 23-летнему жителю, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает прокуратура Башкирии.

В мае обвиняемый за рулём Дэу Нексия, превысив скорость, сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Суд назначил ему наказание в виде 2,1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также его лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в миллион рублей.

Напомним, прокуратура вынесла обвинительный приговор 38-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на обочину, где сбил группу школьников, а после упал в кювет. В аварии погибла одна девочка и ещё три ребёнка получили травмы. Мужчина признал свою вину. Он предстанет перед Иглинским межрайонным судом.

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