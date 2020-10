Жителя Башкирии лишили свободы на два года за смертельное ДТП

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 23-летнему жителю, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает прокуратура Башкирии.

В мае обвиняемый за рулём Дэу Нексия, превысив скорость, сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Суд назначил ему наказание в виде 2,1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также его лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в миллион рублей. Напомним, прокуратура вынесла обвинительный приговор 38-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на обочину, где сбил группу школьников, а после упал в кювет. В аварии погибла одна девочка и ещё три ребёнка получили травмы. Мужчина признал свою вину. Он предстанет перед Иглинским межрайонным судом.

