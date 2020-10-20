За ДТП в Башкирии, где погибли две женщины и ребенок, водителю дали четыре года

Трагедия произошла в декабре 2019 года. Мужчина ехал за рулем автомобиля «Шевроле LАСЕТТI» по дороге М7 «Волга» Уфа-Москва. Приближаясь к городу Дюртюли, водитель превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате нарушения ПДД его иномарка столкнулась со встречным автомобилем, в котором находились две женщины и трое детей.