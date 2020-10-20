За ДТП в Башкирии, где погибли две женщины и ребенок, водителю дали четыре года

За ДТП в Башкирии, где погибли две женщины и ребенок, водителю дали четыре года

Вчера, 09:37ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Башкирии сообщила о решении Дюртюлинского районного суда. В результате судебных разбирательств житель села Чекмагуш приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года за массовую автоаварию, в которой погибли три человека.

В результате аварии скончались трое пассажиров легковушки, среди которых оказался один ребенок. Остальные двое детей получили травмы различной степени тяжести. Водитель свою вину в суде признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Трагедия произошла в декабре 2019 года. Мужчина ехал за рулем автомобиля «Шевроле LАСЕТТI» по дороге М7 «Волга» Уфа-Москва. Приближаясь к городу Дюртюли, водитель превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате нарушения ПДД его иномарка столкнулась со встречным автомобилем, в котором находились две женщины и трое детей.

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