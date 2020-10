Сегодня утром в Белорецке произошла массовая авария с участием около десяти автомобилей.

ДТП случилось на пригорке. В аварии пострадали как минимум десять машин. Судя по видео, на месте происшествия работает спецтехника. Предположительно, авария произошла из-за того, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю, а сегодня в Башкирии выпал снег. Отметим, что Минтранс рекомендовал автомобилистам сменить резину в связи с первым снегом, ночными заморозками и установлением временного снежного покрова.

