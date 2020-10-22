Госпиталь в Стерлитамаке обойдётся в 2,2 млрд рублей и вместит более 300 пациентов

Так, в госпитале будет оборудовано 74 палаты-бокса, из них 20 детских, 40 взрослых и 14 реанимаций (в том числе одна — для новорожденных). При этом в новом Центре будет предусмотрена возможность разместить 282 койки, а в случае ЧС — 312 коек.