Госпиталь в Стерлитамаке обойдётся в 2,2 млрд рублей и вместит более 300 пациентов

В распоряжении Mkset оказался документ с техническими характеристиками инфекционного центра в Стерлитамаке, который власти обещают построить до 15 декабря.

Так, в госпитале будет оборудовано 74 палаты-бокса, из них 20 детских, 40 взрослых и 14 реанимаций (в том числе одна — для новорожденных). При этом в новом Центре будет предусмотрена возможность разместить 282 койки, а в случае ЧС — 312 коек. Больница будет оснащена 36 аппаратами ИВЛ, одним компьютерным томографом и одним рентген-аппаратом. Также в Центре будет станция по производству кислорода и комплексы оборудования для различных отделений. Также в составе Центра предусмотрено общежитие для 24 медиков, а при режиме ЧС — для 40. Стоимость инфекционной больницы в Стерлитамаке оценивается в 2,2 млрд рублей — из них 1,4 млрд уйдут на само строительство, а 827 млн — на закупку медицинского оборудования. Напомним, что за основу данного госпиталя будет взят открытый в мае госпиталь в Зубово, строительство которого обошлось в 1,8 млрд рублей.

