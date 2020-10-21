Хабиров пригласил главу Минздрава России на открытие Covid-госпиталя в Стерлитамаке

Напомним, в начале октября власти Башкирии приняли решение о строительстве больницы. Планировалось, что госпиталь откроется в середине декабря. Однако позже премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что Радий Хабиров поручил принимать первых пациентов уже с 1 декабря. В инфекционном центре появится приемно-диагностическое отделение, акушерско-гинекологический блок, операционное отделение, бактериологическая лаборатория и общежитие на 40 мест.