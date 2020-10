Хабиров пригласил главу Минздрава России на открытие Covid-госпиталя в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров на вчерашней встрече в Москве пригласил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на открытие инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. Они также обсудили реализацию проекта «Здравоохранение» в республике.

Напомним, в начале октября власти Башкирии приняли решение о строительстве больницы. Планировалось, что госпиталь откроется в середине декабря. Однако позже премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что Радий Хабиров поручил принимать первых пациентов уже с 1 декабря. В инфекционном центре появится приемно-диагностическое отделение, акушерско-гинекологический блок, операционное отделение, бактериологическая лаборатория и общежитие на 40 мест. Один из главных акцентов для нашей команды — борьба с вирусом, по сути, борьба за жизни и здоровье нации. И, конечно, здесь исключительно важна поддержка Минздрава России, сказал Радий Хабиров. Также глава Башкирии пригласил Михаила Мурашко поучаствовать в открытии нового covid-госпиталя. Отметим, что министр здравоохранения принимал участие в открытии ифнекционного центра в Зубово, которое состоялось 30 мая.

