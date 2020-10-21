Хабиров пригласил главу Минздрава России на открытие Covid-госпиталя в Стерлитамаке

Хабиров пригласил главу Минздрава России на открытие Covid-госпиталя в Стерлитамаке

Вчера, 13:11ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео со страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров на вчерашней встрече в Москве пригласил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на открытие инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. Они также обсудили реализацию проекта «Здравоохранение» в республике.

Напомним, в начале октября власти Башкирии приняли решение о строительстве больницы. Планировалось, что госпиталь откроется в середине декабря. Однако позже премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что Радий Хабиров поручил принимать первых пациентов уже с 1 декабря. В инфекционном центре появится приемно-диагностическое отделение, акушерско-гинекологический блок, операционное отделение, бактериологическая лаборатория и общежитие на 40 мест.

Один из главных акцентов для нашей команды — борьба с вирусом, по сути, борьба за жизни и здоровье нации. И, конечно, здесь исключительно важна поддержка Минздрава России, сказал Радий Хабиров.

Также глава Башкирии пригласил Михаила Мурашко поучаствовать в открытии нового covid-госпиталя. Отметим, что министр здравоохранения принимал участие в открытии ифнекционного центра в Зубово, которое состоялось 30 мая.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
СтерлитамакздравоохранениеБашкирияМинистерство здравоохранения РФ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы