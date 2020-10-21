Сотрудник covid-госпиталя в Уфе рассказал, как справиться с потоком пациентов

— Наше правительство предлагает вывести на работу студентов. Это значит, что специалистов практически не осталось. Многие мои коллеги уже заболели коронавирусом. С недавнего времени я начал давать рекомендации в своем Instagram. Я никого не заставляю делать мои назначения, просто рекомендую, потому что от назначений, которые дают терапевты на местах волосы иногда дыбом, рассказывает врач.