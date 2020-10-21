Сотрудник covid-госпиталя в Уфе рассказал, как справиться с потоком пациентов

Сотрудник covid-госпиталя в Уфе рассказал, как справиться с потоком пациентов

Вчера, 10:16ОбществоКарина МамаеваPhoto: Instagram
Врач Глеб Глебов, работающий в инфекционном госпитале в Зубово под Уфой, записал видеообращение для своих коллег. Он призвал других врачей, несмотря на загруженность, находить время для консультаций людей в режиме онлайн.

По словам врача, с начала пандемии нагрузка на больницы выросла в пять раз. Помимо коронавируса, люди болеют и другими недугами, которые также нужно оперативно лечить.

— Наше правительство предлагает вывести на работу студентов. Это значит, что специалистов практически не осталось. Многие мои коллеги уже заболели коронавирусом. С недавнего времени я начал давать рекомендации в своем Instagram. Я никого не заставляю делать мои назначения, просто рекомендую, потому что от назначений, которые дают терапевты на местах волосы иногда дыбом, рассказывает врач.

По словам Глеба Глебова, сейчас наблюдаются провалы в работе первичного звена. Врачи на местах не успевают справиться, а люди не могут попасть к врачу и получить назначения. По словам Глебова, ему на на предмет консультаций поступает порядка 400 сообщений в день.

— Я один это не вывезу. Коллеги из частных клиник, пожалуйста, давайте уже как-то объединимся, начнем давать правильные рекомендации и консультировать людей онлайн. Потому что иначе мы не справимся, призывает Глеб Глебов.

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