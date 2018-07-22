Логотип “Живой Уфы” украден у Ижевска - СМИ

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Создатели логотипа “Живой Уфы” долго не думали. Они его просто украли у столицы Удмуртской Республики.
То, что логотип в точь-точь такой же, как у Ижевска, обратили внимание в Живом Журнале. “Казалось бы, что общего между Уфой и Ижевском? У них же нет даже общей буквы. Но нет, общая буква нашлась. И какие-то ..., которых попросили сделать стиль "Живой Уфы", ... (украли) стиль Ижевска. Их объединила буква Ж!», пишет tema.
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Логотип Ижевска создавал известный дизайнер Артемий Лебедев. В логотипе объединились удмуртский солярный символ-оберег, в котором легко читается буква Ж, трафаретный шрифт, символизирующий заводские традиции, а самые внимательные найдут и рожок от «калаша».
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