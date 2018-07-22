Логотип “Живой Уфы” украден у Ижевска - СМИ

То, что логотип в точь-точь такой же, как у Ижевска, обратили внимание в Живом Журнале. “Казалось бы, что общего между Уфой и Ижевском? У них же нет даже общей буквы. Но нет, общая буква нашлась. И какие-то ..., которых попросили сделать стиль "Живой Уфы", ... (украли) стиль Ижевска. Их объединила буква Ж!», пишет tema.