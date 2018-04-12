У РФПЛ появится новый логотип

По словам директора РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгения Савина, в будущем сезоне игры премьер-лиги будут проходить под новой эмблемой. Об этом пишет портал rns.online.

Савин не стал озвучивать цену ребрендинга. Он лишь отметил его невысокую стоимость. «Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», — сообщил директора РФПЛ на спортивном форуме Marspo.

Летом прошлого года коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал, что ребрендингом РФПЛ станет заниматься компания Graphit, являющаяся частью Leo Burnett Group.

Ранее Graphit была задействована при подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Компания разработала дизайн олимпийских медалей. Ее специалисты оформляли спортивные объекты в Сочи и создавали концепцию олимпийского огня.