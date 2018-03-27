Конкурс на новый логотип «Салавата Юлаева» признали несостоявшимся

Как сообщает официальный сайт клуба, ни один из вариантов не соответствовал в полной мере всем критериям конкурса и не способен был заменить существующий логотип.

Напомним, что конкурс на новый логотип завершился в начале марта. Бюджет его составлял 100 тысяч рублей.

- Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит всех участников конкурса за интересные, наполненные смыслом варианты логотипов!Рабочая группа внимательно изучила все варианты, и по итогам оценки конкурсных работ ни один из вариантов не набрал суммарно более 40 баллов, а это значит, что конкурс признан несостоявшимся. Присланные варианты, несмотря на творческий подход конкурсантов, в полной мере не соответствуют всем критериям конкурса и не способны заменить существующий логотип, - сообщается на сайте СЮ.