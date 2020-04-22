19-летнего онкобольного из Башкирии, который не мог попасть к врачам, прооперировали
История с парнем, который угасал на глаза, получила продолжение.
Ранэля Шамсутдинова, родные которого обратились через соцсети с просьбой по помощи, прооперировали в больнице в Салавате.
Напомним, 19-летний житель Стерлитамака с опухолью мозга не мог получить помощь из-за карантина в больницах, установленного из-за угрозы коронавируса. Опухоль у Ранэля злокачественная и с каждым днем ситуация принимала все более угрожающие масштабы.
Сейчас парню поставили шунт для снятия отека мозга и избавления от сильных головных болей. В дальнейшем планируется продолжить лечение в Новосибирске или Тюмени.
«Этот шунт сейчас крайне необходим, чтобы жидкость стекала и снялся отек головного мозга для того, чтобы он смог нормально перенести перелет. Опухоль никуда не делась! Как только нам дадут добро клиники Тюмени или Новосибирска, будем вылетать туда. Сейчас он в реанимации», — рассказали его родные.