19-летнего онкобольного из Башкирии, который не мог попасть к врачам, прооперировали

Ранэля Шамсутдинова, родные которого обратились через соцсети с просьбой по помощи, прооперировали в больнице в Салавате.

Напомним, 19-летний житель Стерлитамака с опухолью мозга не мог получить помощь из-за карантина в больницах, установленного из-за угрозы коронавируса. Опухоль у Ранэля злокачественная и с каждым днем ситуация принимала все более угрожающие масштабы.

Сейчас парню поставили шунт для снятия отека мозга и избавления от сильных головных болей. В дальнейшем планируется продолжить лечение в Новосибирске или Тюмени.