Среди умерших от коронавируса в Башкирии преобладают люди старше 60 лет

В Башкирии 9 из 14 умерших от коронавируса людей – старше 60 лет. Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге в Минздраве республики.

- Один пациент был моложе 40 лет. У всех сопутствующие тяжелые основные заболевания – онкологические на разных стадиях, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие, - рассказала замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.