Среди умерших от коронавируса в Башкирии преобладают люди старше 60 лет
21 апреля, 15:14ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге по коронавирусу в Минздраве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии 9 из 14 умерших от коронавируса людей – старше 60 лет. Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге в Минздраве республики.
- Один пациент был моложе 40 лет. У всех сопутствующие тяжелые основные заболевания – онкологические на разных стадиях, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие, - рассказала замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
За последние сутки новых случаев смерти от опасной инфекции не зарегистрировано.
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