В Башкирии 19-летнего парня с опухолью мозга не принимают в больницу из-за карантина

Семья из Стерлитамака просит властей о помощи. 19-летний Ранэль Шамсутдинов жил обычной жизнью, но недавно его здоровье резко ухудшилось. Он начал испытывать постоянные головные боли. Молодому человеку сделали МРТ. Выяснилось, что у Ранэля герминома – опухоль головного мозга.

Ни одна больница в Стерлитамаке или Уфе не смогла принять молодого человека на обследование и операцию из-за карантина. Тем временем Ранэль уже не может самостоятельно передвигаться и принимать пищу. В отчаянии семья записала видеообращение главе республики Радию Хабирову.

— Неделю назад его начали беспокоить головные боли, он перестал кушать, толком уже не может сам ходить, все время его рвёт. Мы прошли два раза МРТ, невролога, нейрохирурга. Опухоль герминому подтвердили. Она злокачественная, и, если вовремя не сделать операцию, мы потеряем Ранэля. Опухоль развивается и становится больше с каждым часом. Сроки очень короткие, — рассказывает сестра парня Ралина Шамсутдинова.

По словам девушки, все больницы в один голос твердят, что помочь не могут из-за карантина. Семья обращалась и в московскую клинику, где делают подобные операции по удалению опухоли, но и там без направления республиканской клинической больницы принять не могут.

Благодаря огласке в СМИ и соцсетях, минздрав республики обратил внимание на эту проблему. Сегодня, 16 апреля, семья встретится с заместителем главного врача РКБ, после чего будет решаться вопрос о дальнейших действиях.