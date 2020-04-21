ВОЗ: разговоры о происхождении коронавируса преждевременны

Он сказал об этом в ходе прямой трансляции в Twitter, сообщает газета «Известия» 21 апреля.

Касаи отметил, что некоторые данные говорят о животном происхождении инфекции. Однако сегодня все чаще звучат предположения об искусственном пути создания вируса в китайском городе Ухане. Так, американский лидер Дональд Трамп задался целью разобраться в причинах возникновения пандемии COVID-19 и в случае доказательства вины Пекина пригрозил ему последствиями.