«Вы проиграли»: мэр Сибая заявил, что потерявшие работу в коронавирус виноваты сами

С таким обращением руководитель администрации выступил на своей странице в социальной сети. Рустем Афзалов написал, что в последние недели к нему часто обращаются те, кто потерял работу. По его словам, все «истории практически одинаковые», и что большинство пострадавших – те, кто работал на частника.

«Начался режим самоизоляции – остались без поддержки. Хочу обратиться к тем, кто попал в подобную ситуацию. У вас сейчас нет защиты – ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли», – попеняет жителей республики Афзалов.

После он посоветовал «извлечь урок из того,что произошло» и «не повторять своих ошибок».

«Не позволяйте втягивать себя в ситуации, когда благополучие и будущее - ваше и ваших детей - будет зависеть от прихоти недобросовестного работодателя», – отметил он.

Напомним, особую популярность мэр Сибая получил после того, как в городе продолжительное время стоял смог от карьера. В последний раз жители возмущались тем, что мэр Сибая Рустем Афзалов поручил создать структуру по срочному захоронению трупов, утвердить места их захоронения, номенклатуру запасов, необходимых для этого, контроль за исполнением Афзалов поручил своему заместителю Ильшату Кадырову.

Стоит отметить, что, судя по откликам, обращение мэра Сибая вызвало крайне негативное отношение со стороны пользователей соцсетей.

- Да что вы говорите? Я по семейным обстоятельствам вернулся в этот город, работу 4 месяца искал. За 12-15тыс? Ну, поживите на такие деньги, если вы считаете, что это нормально. Нету в городе работы. Или труд за копейки. Жрать надо, платить налоги надо. Вот и приходится на себя работать, чтоб хоть как-то жизни радоваться, а не все вам отдавать. А куда налоги уходят? Вы дороги видели в нашем городе? - возмутился подписчик с ником Bogdan Boston

- Это все что вы можете сказать? Да уж... вы действительно не знаете жизнь простых людей... вы даже не представляете как живут ваши граждане, - заявила Роза Биккулова