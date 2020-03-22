Татьяна Голикова: Никакого жесткого карантина в стране пока вводиться не будет
22 марта, 19:16ОбществоНадежда ВалитоваФото: Kremlin.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции опровергли информацию, которую распространяют в СМИ и соцсетях.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В штабе заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, СМИ они порекомендовали аккуратнее работать в период пандемии коронавируса и поверять источники.
«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», - подчеркнули в штабе.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей