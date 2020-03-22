Татьяна Голикова: Никакого жесткого карантина в стране пока вводиться не будет

В штабе заявили , что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, СМИ они порекомендовали аккуратнее работать в период пандемии коронавируса и поверять источники.

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», - подчеркнули в штабе.