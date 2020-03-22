«Надеемся, что не понадобится»: под Уфой появится карантинная зона от коронавируса

Расположится обсерватор в Уфимском районе на территории санатория «Родник». Затраты на его содержание составляют порядка 15 млн рублей. Его уже успели посетить члены башкирского правительства – в частности, первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров. Он выразил надежду, что обсерватор республике как таковой не понадобится:

«Но мы все равно должны быть готовы к любому развитию событий», - прокомментировал Назаров. Он также поручил тщательнее относиться к каждому прилетевшему из другой страны пассажиру. Речь также идет о транзитных пассажирах и особенно тех, кто вернулся из регионов, где инфекция успела распространиться.

Напомним, что ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что в регионе около 15 тысяч жителей Башкирии могли заразиться коронавирусом.