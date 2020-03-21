— Анализ эпидемиологов предельно чётко показывает, что жители подхватывают инфекцию в подавляющем большинстве случаев за рубежом. Причина в том, что инфекция на тот момент там была в разгаре. И ключевой момент работы нашего штаба — изолировать жителей республики от тех, кто в промежутке до двух недель назад были в странах — очагах болезни. Таких жителей у нас около 15000 человек, полный список есть. И эти люди обязаны следовать приказу главного санитарного врача России о самоизоляции, — подчеркнул глава региона.

Радий Хабиров добавил, что карантин, который установила федеральная власть, является обязательным к исполнению без исключений. За нарушение установлена ответственность вплоть до уголовной. При уходе на карантин выдается лист нетрудоспособности, поэтому проблем на работе возникнуть не должно: работодатели не имеют права прерывать или отменять карантин, это также наказуемо.

— Вы можете чувствовать себя прекрасно. Но, как это ни парадоксально, быть носителем вируса. Поэтому на карантине нужно провести 14 дней, независимо от того, как вы себя чувствуете. Проявите уважение к своим соседям, не становитесь угрозой их жизни и здоровью. Говорю об этом, понимая, к сожалению, что пока уровень вирусонастороженности у нас невысокий.

Также глава региона добавил, что начинаются обходы всех жителей региона, недавно прибывших из-за границы.