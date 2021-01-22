Радий Хабиров призвал прекратить травлю художницы Алены Савельевой

Радий Хабиров призвал прекратить травлю художницы Алены Савельевой

Вчера, 20:37ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Сегодня, на заседании Общественной палаты Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о травле художницы Алены Савельевой. Он заявил, что такого быть не должно.

— Когда мне пришли и сказали, что началась травля, я дословно сказал, мол, дайте мне материалы, я позвоню министру МВД и пусть он начнет проверочные мероприятия. Конечно, мы не должны этого допустить. Если за видение мира таким образом мы начнем глаза выкалывать и пальцы отрубать, не туда мы пойдем, — сказал Хабиров.

Напомним, ранее Алёна Савельева опубликовала серию рисунков на башкирскую тематику, на которых изображены полуголые люди с национальной башкирской атрибутикой. После чего девушка начала получить угрозы, а четыре общественника обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку и дать правовую оценку.

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