Радий Хабиров призвал прекратить травлю художницы Алены Савельевой

— Когда мне пришли и сказали, что началась травля, я дословно сказал, мол, дайте мне материалы, я позвоню министру МВД и пусть он начнет проверочные мероприятия. Конечно, мы не должны этого допустить. Если за видение мира таким образом мы начнем глаза выкалывать и пальцы отрубать, не туда мы пойдем, — сказал Хабиров.