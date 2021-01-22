Активист движения «Стоп БашРТС» вернется в спецприемник после похорон отца

Напомним, в минувший понедельник в Доме правительства прошёл митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление. После чего Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток. Однако в первый день ареста у него в семье произошла трагедия – умер отец. Тогда активистка Алла Яковлева сообщила, что решение об аресте Рахматуллина на 10 дней приостановлено на трое суток для прощания с родственником.