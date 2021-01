Активист движения «Стоп БашРТС» вернется в спецприемник после похорон отца

Активист движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин сегодня вечером вернется в спецприемник. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам общественника, он подавал жалобу в Верховный суд Башкирии в попытках отменить свое административное наказание в качестве задержания на 10 суток. В объединенной пресс-службе судов Башкирии отметили, что постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы без удовлетворения. Напомним, в минувший понедельник в Доме правительства прошёл митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление. После чего Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток. Однако в первый день ареста у него в семье произошла трагедия – умер отец. Тогда активистка Алла Яковлева сообщила, что решение об аресте Рахматуллина на 10 дней приостановлено на трое суток для прощания с родственником.

