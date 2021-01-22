Активист движения «Стоп БашРТС» вернется в спецприемник после похорон отца

Активист движения «Стоп БашРТС» вернется в спецприемник после похорон отца

Вчера, 16:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: личная страница Альберта Рахматуллина в ВК
Активист движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин сегодня вечером вернется в спецприемник. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам общественника, он подавал жалобу в Верховный суд Башкирии в попытках отменить свое административное наказание в качестве задержания на 10 суток. В объединенной пресс-службе судов Башкирии отметили, что постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы без удовлетворения.

Напомним, в минувший понедельник в Доме правительства прошёл митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление. После чего Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток. Однако в первый день ареста у него в семье произошла трагедия – умер отец. Тогда активистка Алла Яковлева сообщила, что решение об аресте Рахматуллина на 10 дней приостановлено на трое суток для прощания с родственником.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы