Координатора движения «Стоп БашРТС» Альберта Рахматуллина выпустили на трое суток из изолятора временного содержания в связи со смертью его отца.

Напомним, в понедельник в Доме правительства прошёл митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление. После чего Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток. Сегодня пришла печальная новость — скончался его отец. Активистка Алла Яковлева сообщила, что решение о его аресте на 10 суток приостановлено на трое суток. Теперь, по ей словам, Альберт Рахматуллин сможет проститься с отцом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter