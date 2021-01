Руководство БашРТС потратит на перемещение по Москве более трех млн рублей

В месяц сумма затрат на передвижение руководящего состава компании может превысить 250 тысяч рублей.

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) разместило аукцион по заключению договора на оказание транспортных услуг в Москве для руководящего состава компании. Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, в 2021 году компания планирует потратить на передвижения «руководящего аппарата» по городу Москве 3 311 685 рублей или более 250 тысяч в месяц. На госзакупку обратили внимание активисты движения «СтопБашРТС», информацию о которой они опубликовали у себя в социальных сетях. — Куда уходят наши деньги, которые мы платим за отопление. На метро поездить лень, — прокомментировали активисты информацию об аукционе.

