Руководство БашРТС потратит на перемещение по Москве более трех млн рублей

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) разместило аукцион по заключению договора на оказание транспортных услуг в Москве для руководящего состава компании. Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, в 2021 году компания планирует потратить на передвижения «руководящего аппарата» по городу Москве 3 311 685 рублей или более 250 тысяч в месяц.