Руководство БашРТС потратит на перемещение по Москве более трех млн рублей

Руководство БашРТС потратит на перемещение по Москве более трех млн рублей

Вчера, 15:25ОбществоТимур АлмаевPhoto: 2gis.ru
В месяц сумма затрат на передвижение руководящего состава компании может превысить 250 тысяч рублей.

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) разместило аукцион по заключению договора на оказание транспортных услуг в Москве для руководящего состава компании. Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, в 2021 году компания планирует потратить на передвижения «руководящего аппарата» по городу Москве 3 311 685 рублей или более 250 тысяч в месяц.

На госзакупку обратили внимание активисты движения «СтопБашРТС», информацию о которой они опубликовали у себя в социальных сетях.

— Куда уходят наши деньги, которые мы платим за отопление. На метро поездить лень, — прокомментировали активисты информацию об аукционе.

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