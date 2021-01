В «БашРТС» назвали причины, по которым будут проводить перерасчет платы за отопление

Директор филиала «Теплосбыта» компании «БашРТС» Ирина Попова назвала основные причины, благодаря которым будет произведен перерасчет сумм за отопление. Поясняющее сообщение было опубликовано в Telegram-канале правительства Башкирии.

Так, перерасчет будет проводиться, если будет выявлена некорректная передача показаний индивидуальных приборов учета по отоплению и горячему водоснабжению, а также ошибки в работе приборов учета. При этом данный факт необходимо подтверждать актом, подписанным «БашРТС» или управляющей компанией. Еще одной причиной может стать некачественно поставленная коммунальная услуга, неверная информация по площадям объекта и по предписанию надзорных органов. Для обработки обращений граждан «БашРТС» работает телефон 8 (800) 511-30-15. Обращаться можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, а также в субботу с 9:00 до 18:00.

