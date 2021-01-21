В «БашРТС» назвали причины, по которым будут проводить перерасчет платы за отопление

Так, перерасчет будет проводиться, если будет выявлена некорректная передача показаний индивидуальных приборов учета по отоплению и горячему водоснабжению, а также ошибки в работе приборов учета. При этом данный факт необходимо подтверждать актом, подписанным «БашРТС» или управляющей компанией.