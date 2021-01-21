В «БашРТС» назвали причины, по которым будут проводить перерасчет платы за отопление

В «БашРТС» назвали причины, по которым будут проводить перерасчет платы за отопление

Вчера, 18:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Директор филиала «Теплосбыта» компании «БашРТС» Ирина Попова назвала основные причины, благодаря которым будет произведен перерасчет сумм за отопление. Поясняющее сообщение было опубликовано в Telegram-канале правительства Башкирии.

Так, перерасчет будет проводиться, если будет выявлена некорректная передача показаний индивидуальных приборов учета по отоплению и горячему водоснабжению, а также ошибки в работе приборов учета. При этом данный факт необходимо подтверждать актом, подписанным «БашРТС» или управляющей компанией.

Еще одной причиной может стать некачественно поставленная коммунальная услуга, неверная информация по площадям объекта и по предписанию надзорных органов.

Для обработки обращений граждан «БашРТС» работает телефон 8 (800) 511-30-15. Обращаться можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, а также в субботу с 9:00 до 18:00.

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