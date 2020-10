После вспышки коронавируса главврача Ишимбайской ЦРБ оштрафовали на 50 тысяч рублей

Ишимбайский городской суд признал виновным главного врача центральной районной больницы Валерия Шапочкина в распространении коронавируса внутри медучреждения. По решению суда он заплатит 50 тысяч рублей.

Эпидрасследование проводили сотрудники Роспотребнадзора после того, как один из медиков подхватил опасный вирус. После этого еще 12 врачей получили положительные тесты на Covid-19. Сотрудники Роспотребнадзора определили вероятный источник заражения. Им стали пациенты, переведенные из РКБ имени Куватова. В ходе расследования выяснилось, что руководство больницы не сообщало вовремя о случаях заболевания коронавирусом среди сотрудников и пациентов, отбор материалов на проведение тестов также проводился не оперативно. Более того, об умерших пациентах информация в Роспотребнадзор не передавалась в срок. Среди нарушений зафиксированы случаи не проведения тестов на коронавирус у контактных людей, а в диагностическом отделении не была налажена работа по распределению потоков людей, что также могло способствовать распространению инфекции. Обвиняемый главврач признал вину частично. Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 50 тысяч рублей. Напомним, ранее двух работников Республиканского клинического перинатального центра оштрафовали по той же причине на 25 тысяч рублей. За нарушения во время вспышки коронавируса позже была оштрафована и РКБ имени Куватова на 100 тысяч рублей.

