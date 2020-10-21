После вспышки коронавируса главврача Ишимбайской ЦРБ оштрафовали на 50 тысяч рублей

В ходе расследования выяснилось, что руководство больницы не сообщало вовремя о случаях заболевания коронавирусом среди сотрудников и пациентов, отбор материалов на проведение тестов также проводился не оперативно. Более того, об умерших пациентах информация в Роспотребнадзор не передавалась в срок.