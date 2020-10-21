Минздрав Башкирии: данные о новой смерти от коронавируса не потвердились

Минздрав Башкирии: данные о новой смерти от коронавируса не потвердились

Вчера, 16:15ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные по коронавирусу.

Сегодня портал «Стопкоронавирус.рф» разместил сводку, согласно которой в Башкирии зафиксирован один смертельный случай. По данным регионального Минздрава, новые летальные исходы не подтверждены.

Нет. На сегодняшний день умерших от COVID19 не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства.

Ведомство также сообщило, что всего в республике было выявлено 9946 случаев заболевания Covid-19, из которых за прошедшие сутки — 69. Семь человек в данное время находятся в тяжелом состоянии и двое — подключены к аппарату ИВЛ. Всего лечение в стационарах проходят 155 пациентов, амбулаторно — 848. Выздоровели 140 человек.

Также в республике растёт число заболевших внебольничной пневмонией. Так, за сутки зарегистрирован 181 заболевший. Выписались из больниц по выздоровлению 132 пациента.

Напомним, 28 сентября портал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал информацию сразу о двух погибших от коронавируса. Тогда Минздрав Башкирии сообщил, что летальных исходов не зарегистрировано. На следующий день, 29 сентября, «Стопкоронавирус.рф» вновь сообщил о двух смертях. Министерство здравоохранения не подтвердило информацию.

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