Минздрав Башкирии: данные о новой смерти от коронавируса не потвердились

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные по коронавирусу.

Сегодня портал «Стопкоронавирус.рф» разместил сводку, согласно которой в Башкирии зафиксирован один смертельный случай. По данным регионального Минздрава, новые летальные исходы не подтверждены. Нет. На сегодняшний день умерших от COVID19 не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства. Ведомство также сообщило, что всего в республике было выявлено 9946 случаев заболевания Covid-19, из которых за прошедшие сутки — 69. Семь человек в данное время находятся в тяжелом состоянии и двое — подключены к аппарату ИВЛ. Всего лечение в стационарах проходят 155 пациентов, амбулаторно — 848. Выздоровели 140 человек. Также в республике растёт число заболевших внебольничной пневмонией. Так, за сутки зарегистрирован 181 заболевший. Выписались из больниц по выздоровлению 132 пациента. Напомним, 28 сентября портал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал информацию сразу о двух погибших от коронавируса. Тогда Минздрав Башкирии сообщил, что летальных исходов не зарегистрировано. На следующий день, 29 сентября, «Стопкоронавирус.рф» вновь сообщил о двух смертях. Министерство здравоохранения не подтвердило информацию.

