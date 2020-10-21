Минздрав Башкирии: данные о новой смерти от коронавируса не потвердились

Ведомство также сообщило, что всего в республике было выявлено 9946 случаев заболевания Covid-19, из которых за прошедшие сутки — 69. Семь человек в данное время находятся в тяжелом состоянии и двое — подключены к аппарату ИВЛ. Всего лечение в стационарах проходят 155 пациентов, амбулаторно — 848. Выздоровели 140 человек.