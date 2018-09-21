В Башкирии гендиректору компании предъявят обвинение за взятку сотрудникам УФСИН

Согласно версии следствия, в период с марта по июль 2018 года подозреваемый, используя свое служебное положение, оформлял и выдавал в Нефтекамский межмуниципальный филиал УФСИН по РБ приказы о приеме на работу и табели учета рабочего времени о якобы отбытом тремя лицами наказании в виде обязательных работ.