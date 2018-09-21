В Башкирии гендиректору компании предъявят обвинение за взятку сотрудникам УФСИН
Сегодня, 13:15ОбществоРустэм Башкирцев
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В отношении 31-летнего гендиректора «Специализированное автотранспортное хозяйство Агидели возбуждено уголовное дело.
Мужчине, который уже дал признательные показания, предъявят обвинения по ст. ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Согласно версии следствия, в период с марта по июль 2018 года подозреваемый, используя свое служебное положение, оформлял и выдавал в Нефтекамский межмуниципальный филиал УФСИН по РБ приказы о приеме на работу и табели учета рабочего времени о якобы отбытом тремя лицами наказании в виде обязательных работ.
За выдачу ложных документов, которые фактически не отбывали наказание, он получал различное имущество и требовал выполнение определенного вида работ.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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