В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за долга по зарплате в 60000 рублей
19 сентября, 14:15ПроисшествияРустэм Башкирцев
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У организации были на счету деньги для погашения задолженности, однако руководство предпочло оставить сотрудника без зарплаты.
По факту невыплаты заработной платы работнику ООО «Транспортная компания «Транс-Авто» возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
С апреля по октябрь прошлого года предприятие задолжало одному из сотрудников более 60 тысяч рублей, однако руководство мер к погашению долга не предпринимало, хотя деньги у них на это были.
Сейчас устанавливаются лица из числа руководства организации, которые причастны к совершению преступления. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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