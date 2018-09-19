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В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за долга по зарплате в 60000 рублей
Сюжеты:
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В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за долга по зарплате в 60000 рублей

19 сентября, 14:15ПроисшествияРустэм Башкирцев
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