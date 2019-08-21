Неуплата алиментов довела жителя Уфы до цугундера

48-летний уфимец задолжал своей 16-летней дочери немалую сумму – 860 тысяч рублей алиментов. Платить не хотел и не собирался, от встреч с судебными приставами всячески увиливал.

Ну, тем надоело в кошки-мышки играть – отвели его в суд. Там назначили нерадивому папаше 10 суток административного ареста. Будет время подумать. Причем, арест, конечно же, не отменяет обязанности погасить долг и в дальнейшем продолжать платить алименты. А если он и дальше продолжит экономить на собственных детях, дело для него может закончиться более серьезно – уголовным наказанием.