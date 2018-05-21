Глава Башкирии: Число нарушений в торговых центрах достигло 20 тысяч

На сегодняшний день число нарушений, выявленных в торговых центрах Башкирии уже достигло почти 20 тысяч. Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов во время своего выступления на II Республиканском родительском форуме в минувшую субботу.

Напомним, после трагедии в Кемерово, где 25 марта в страшном пожаре погибли 64 человека. 41 из них были дети, заставила во всех регионах страны обратить пристальное внимание на ситуацию с обеспечением безопасности людей в местах массового пользования.

- Трагедия, произошедшая 25 марта в Кемерово, ещё раз показала, к чему может привести безответственное отношение собственников таких заведений, преступная халатность надзорных органов. У нас в республике проведены тотальные проверки в таких комплексах, развлекательных учреждениях. Количество нарушений уже приблизилось к 20 тысячам, - рассказал Рустэм Хамитов.

По его словам, на данный момент некоторые ТЦ приостановили свою работу в связи с многочисленными нарушениями.

- Не только инспекторы пожарных служб, классные руководители, педагоги, но и в первую очередь родители должны учить детей правильному поведению в чрезвычайной ситуации, - сказал Рустэм Хамитов.