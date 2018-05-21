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Глава Башкирии: Число нарушений в торговых центрах достигло 20 тысяч
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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Глава Башкирии: Число нарушений в торговых центрах достигло 20 тысяч

Сегодня, 12:33ОбществоТатьяна Майорова
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