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Нарушения пожарной безопасности в ТРЦ Уфы связаны с человеческим фактором
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Нарушения пожарной безопасности в ТРЦ Уфы связаны с человеческим фактором

Сегодня, 11:40ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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