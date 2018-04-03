Нарушения пожарной безопасности в ТРЦ Уфы связаны с человеческим фактором

Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр столицы Ирек Ялалов коротко резюмировал предварительные итоги проверки в торгово-развлекательных комплексах Уфы, которые проводятся после недавней трагедии в Кемерово, где 25 марта в страшном пожаре погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

По словам главы города, промежуточные итоги проверок показали наличие огромного числа нарушений в уфимских ТРЦ. Прежде всего, в них, как правило, захламлены эвакуационные выходы и нечетко работают магнитные системы открывания дверей.

- У меня вызывают большие сомнения свойства существующие в ТРЦ системы пожаротушения, надо их тщательно проверить, - отметил Ирек Ялалов. - Проверки показали, что в местах, где по проекту предусматривались водяные системы пожаротушения, стоят пенные, и наоборот. Это значит, что надлежащего контроля при приемке объектов не было.

Ирек Ялалов отметил, что в случае, если Госдума примет поправки в законодательство, на основании которых все объекты с пребыванием детей должны располагаться на первых этажах, городу придется заняться глобальной реконструкцией торгово-развлекательных заведений.

Мэр столицы обратил внимание на то, что при строительстве новых объектов следует учитывать печальный опыт Кемерово.

- Мне понравилось, как подошли к этому вопросу в новом микрорайоне на месте завода УЗЭМИК. Там есть отдельный одноэтажный корпус, в котором будет магазин техники. В нем одна стена выполнена полностью из стекла. В случае пожара ее можно будет разбить, и люди смогут оперативно покинуть зону бедствия, - отметил Ирек Ялалов.