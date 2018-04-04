Пожар в ТЦ Кемерово: тренер спасла из огня «Зимней вишни» 10 гимнасток

Издание «Советский спорт» написало об истории Любови Гвоздковой, которая за несколько минут до «точки невозврата» смогла вывести 10 юных гимнасток из полыхающего торгового центра. В тот день дочь женщины отмечала свой день рождения и позвала на праздник в ТЦ своих подруг по секции гимнастики.

По рассказу Гвоздковой, появление сизого дыма и удушливого запаха, быстро заполнившего зал боулинга, стал для нее сигналом для немедленного прекращения развлечений группы 11-летних девочек. После этого она решила направиться к выходу. Здесь следует пояснить, что именно над их головами с каждой секундой разрастался очаг пожара.

Когда часы показывали 16.05, пожарные расчеты прибыли к стенам ТЦ, но времени для эвакуации, как впоследствии выяснится, у них почти не было. Однако благодаря внутренней собранности, дисциплине и умению сосредотачиваться на жизненно важных вещах они смогли преодолеть ситуацию, а расторопность трех сопровождающих мам, без сомнения, сохранили жизнь всем юным гимнасткам.

По словам женщины, она испугалась, но ответственность за детей придала ей сил и заставила действовать максимально быстро. Она отдавала испуганным девочкам приказы тренерским тоном и не позволяла поддаваться панике.

Как рассказала одна из спасшихся гимнасток, 11-летняя Софья Гайдук, победившая в январском чемпионате по художественной гимнастике Сибирского федерального округа в Омске, в секции их обучают, как оперативно покинуть зал в экстренных ситуациях. Поэтому девочка отлично ориентируется, как все устроено в таких помещениях и может за минуту покинуть опасную территорию.

В день национального траура, объявленного в стране 28 марта, вице-президент федерации художественной гимнастики России Александр Брыксин посетил Кемерово. Он возложил цветы к месту трагедии и после похорон пришел на встречу с родителями и тренерами. Он выразил личную благодарность тренерам и девочкам за то, что они остались в живых.