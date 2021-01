У общественника Альберта Рахматуллина, который сейчас отбывает административный арест в Уфе, в семье случилась трагедия. У него умер отец, сообщает общественница Алла Яковлева в своих социальных сетях.

— Уважаемые жители, очень нужна ваша поддержка. Альберт имеет право быть сейчас рядом с мамой и сестрами, присутствовать на похоронах, пишет она. Напомним, активиста задержали накануне утром. После того, как у Дома правительства во время оперативного совещания состоялся митинг местных жителей, которые возмущены высокими ценами за отопление.

